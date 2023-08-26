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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطر تكرار أخطاء الماضي.. الذكاء الصناعي يهدد بإغلاق صناعات كاملة

ميكروسوفت
ميكروسوفت

يجتاح الذكاء الصناعي مختلف المجالات حول العالم بسرعة كبيرة، بينما يحذر البعض من مواجهة خر تكرار اخطاء الماضي المتسببة فيها انتشار التكنولوجيا.

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وباء يجتاح العالم.. أول تنبؤ من الذكاء الاصطناعي| تعرف عليه

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افتتاح مدرسة ابدأ الوطنية بمدينة بدر في تخصص الذكاء الاصطناعي هذا العام

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس شركة «مايكروسوفت» إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يهدد بتكرار الأخطاء التي ارتكبتها صناعة التكنولوجيا في بداية عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وتثير التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي قلقا في أنحاء العالم بشأن ما تنطوي عليه التكنولوجيا من قدرة على نشر المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام وإحداث اضطرابات في سوق العمل.

وهناك مخاوف من أن تقوم روبوتات الدردشة بإغراق الإنترنت بالمعلومات المضللة أو أن تنتج الخوارزميات المتحيزة مواد عنصرية وغيرها أو إمكان أن تؤدي الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تدمير صناعات بأكملها

الذكاء الصناعى العالم أخطاء

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