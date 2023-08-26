أحمد إمبابي: الرئيس السيسي يتبع نهجا للتواصل مع المواطنين منذ توليه السلطة.. فيديو

قال أحمد إمبابي ، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن هناك نهجا اتبعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية لفتح قنوات تواصل مع المواطنين بخلاف قنوات التواصل الرسمية بالفعاليات .

وتابع أحمد إمبابي ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية صدى البلد، أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يكون حريصا على التحدث للمواطنين خلال افتتاحه للمشروعات ، كما اتخذت لقائته اشكال اخرى مثال لقائه بطلاب المدارس العسكرية والتحدث لهم .

وأضاف " امبابي " ، أن مؤتمرات الشباب كانت ضمن احد القنوات الهامة للتواصل فضلا عن فقرة " اسأل الرئيس" .

ولفت " امبابي " إلى أن هناك مجموعة من المعاني لهذه الجولات ومنها الجانب الإنساني ، والجانب التوعوي .