ترامب في المقدمة رغم الإدانات.. استطلاع يكشف نسب دعم المرشحين الجمهوريين

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رأس استطلاعات الرأي بين المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، لكن الفجوة بين الرئيس السابق وتلميذه السياسي تضيق بعد المناظرة الأولى للحزب الجمهوري، وفق ما ذكرت فوكس نيوز الأمريكية.

أظهر استطلاع جديد أجرته شركة بابليك أوبنيون استراتيجس– وهي شركة استطلاع تعمل لصالح حملة دي سانتس – أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يقترب من ترامب بين ناخبي أيوا.

وأجرى الاستطلاع، الذي حصلت عليه فوكس نيوز، مقابلات مع 400 من المشاركين في التجمع الحزبي للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، وشهد ارتفاع دعم دي سانتس من 14٪ إلى 21٪ بعد المناظرة.

وتراجعت نسبة تأييد ترامب بنقطة مئوية واحدة من 42% إلى 41%.

كما شهدت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي ارتفاعًا كبيرًا في استطلاعات الرأي، حيث ارتفعت نسبة التأييد من 3% إلى 11% بعد المناظرة، بينما تراجعت شعبية سناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت من 8% إلى 7%.

وشهد رجل الأعمال فيفيك راماسوامي أكبر انخفاض، حيث انخفض من 10% إلى 7%. وظل نائب الرئيس السابق مايك بنس عند 2% في الاستطلاع.

انخفض دعم كل من حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي من 3٪ إلى 1٪ بعد المناظرة.

وشهد حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ارتفاعًا أيضًا، حيث حصل على ما يصل إلى 1٪ من الدعم بعد المناظرة، بعد أن كان أقل من 1٪ قبل المناظرة.