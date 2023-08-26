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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية

ادوية بيطرية بالغربية
ادوية بيطرية بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطري بالغربية، 198 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

‎اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"تجارة طنطا "

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالي 198 عبوة.

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وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحررت محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

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