أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم، السبت، تعاقده رسميا مع التشيلي ألكسيس سانشيز، قبل إغلاق سوق الانتتقالات الصيفية الجارية.

رسميا.. إنتر ميلان يعلن تعاقده مع ألكسيس سانشيز

وتعاقد النادي الإيطالي مع ألكسيس سانشيز، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2024.

وكان أليكسيس سانشيز، وصل مساء الخميس، إلى مدينة ميلانو الإيطالية تمهيدا لانضمامه إلى إنتر ميلان.

وأجري سانشيز الفحوصات الطبية امس الجمعة قبل توقيع عقود انتقاله رسميا لإنتر ميلان.

وكان سانشيز انضم في الصيف الماضي إلى مارسيليا الفرنسي، قبل أن يعود ويوقع مع النيراتزوري على عقد لمدة موسم واحد.

وسيكون المهاجم التشيلي سيكون هو الرابع بالإنتر في الخط الأمامي، معلاوتارو مارتينيو - ماركوس تورام - ماركو أرناوتوفيتش.

فيما سيكون بديلا لخواكين كوريا مهاجم الإنتر الذي سيمثل مارسيليا.