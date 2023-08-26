ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .

واطلع اللواء أحمد راشد ، علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط ٤.٦٥ طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الضبطيات ضمت ٤ طن و٥٥٠ كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي و ١١٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وشملت الضبطيات ضبط طن و٤٥٠ كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة الأدمي بالطالبية ، و٧٥٠ كيلو لحوم مستوردة ومصنعات غير صالحة الأدمي ببولاق الدكرور و ٣٣ كيلو لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية بالعجوزة .

بالإضافة إلي طن و٢٥٠ كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بامبابه ، وضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بكرداسه إلي جانب ضبط ٧٨ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ٧ محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

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