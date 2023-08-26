نشرة الحوادث.. دعوى عمومية الأهلي وخلية التجمع ومستشار المنوفية المزيف وفيديو العمرانية

نشر قسم الحوادث والقضايا بموقع صدي البلد الإخباري صباح اليوم السبت العديد من الأخبار والقضايا الهامة وكان من أبرزها التالي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، لجلسة 1 أكتوبر.

خلية التجمع

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر محاكمة 73 متهماُ في القضية رقم 119926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، و627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية التجمع» لـ جلسة 21 أكتوبر.

الجهود الأمنية

‏ألقت أجهزة الأمن القبض على مستشار المنوفية المزيف بعد ان أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بإنتحال صفة مستشار بإحـــدى الجــهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.

فيديو العمرانية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب قيام (6أشخاص) مستقلين سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم أسلحة نارية بمحاولة إعتراض طريقه حال إستقلاله سيارته رفقة زوجته ومحاولة سرقته بمنطقة العمرانية بالجيزة وتمكنه من الفرار ، وبالفحص تبين قيام صاحب الحساب المشار إليه بإختلاق الإدعاءات المشار إليها بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.

أكاديمية الجيزة الوهمية

ألقت أجهزة الأمن القبض على القبض على صاحب أكاديمية الجيزة الوهمية بعد ان أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة عــلى وكـــالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب إفتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى .