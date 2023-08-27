بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة درة ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها .



وتألقت درة ، بإطلالة انيقة ومميزة وهو ما لفت لها الأنظار مرتدية بيجامة باللون اللوف وايت خريفي ذات الاكمام الطويلة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها مبلل منسدلا على كتافيها.

يشار إلى أن درة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد، سيد رجب، ناهد السباعي، خالد زكي وغيرهم نخبة من النجوم.

والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي ومن إخراج ياسر سامي.

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