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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تجهز مفاجأة كبرى لمستخدميها من الشباب

شاومي تجهز مفاجأة
شاومي تجهز مفاجأة كبيرة لمستخدميها من الشباب

كشفت تقارير،  أن شركة شاومي الصينية تعمل على إطلاق هاتفين ذكيين للشباب من الفئة المتوسطة، حيث سيتمتع الهاتفين بعدد من المواصفات القياسية مع سعر مناسب لقدرات المستخدمين المادية .

 

وبحسب موقع gizChina فإن شاومي خلال الأسابيع قد تطلق سلسلة هواتف Redmi Note 13 والتي تتكون من هاتفين أحدهما للنسخة الأساسية وآخر Pro أكثر تميزا مع تحسينات وترقيات في الأداء والكاميرا .

 

وتشير التقارير إلى أنه قد تم بالفعل التحقق من وجود هذه النماذج من خلال قاعدة بيانات IMEI، حيث تم توثيق عدد من الهواتف الجديدة التي ستطلقها شاومي، وهذا يعني بقوة أن الجهازين اللذين تم رصدهما حتى الآن سيكونا مصحوبين بمتغير واحد آخر على الأقل في السلسلة. 

 

وبإلقاء نظرة فاحصة على النماذج المعتمدة، يبدو أن أحدها سيتم إطلاقه في سبتمبر 2023، أما الهاتف الآخر سيتبعه في نهاية العام الحالي.

 

وسيتم تشغيل طراز واحد على الأقل في سلسلة هواتف Redmi Note 13 بواسطة معالج قوي من نوع  +Dimensity 9200 من شركة MediaTek ميديا تيك التايوانية، مع أداء متميز وسلس للغاية. 

 

وتتميز الكاميرا الأساسية لهواتف شاومي القادمة هواتف Redmi Note 13 بمستشعر Samsung HP3 من تصنيع شركة سامسونج بدقة مذهلة تبلغ 200 ميجابكسل، الأمر الذي يؤكد التزام شاومي بتزويد المستهلكين بهواتف تتضمن ميزات قياسية بأسعار تنافسية.

 

 

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