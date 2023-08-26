برلماني يعلن خبرا سارا بشأن قانون التصالح والبناء الجديد

أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أخبار سارة بشأن قانون التصالح البناء الجديد، ومعالجة اشتراطات البناء، وذلك خلال شهر 10 المقبل.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه بعد بدء دوار الانعقاد الرابع في شهر 10 سيتم مناقشة تعديل اشتراطات البناء الجديدة.

وأوضح أن قانون التصالح، في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمد من مجلس النواب.