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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يعلن خبرا سارا بشأن قانون التصالح والبناء الجديد

مبنى
مبنى

أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أخبار سارة بشأن قانون التصالح البناء الجديد، ومعالجة اشتراطات البناء، وذلك خلال شهر 10 المقبل.

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100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

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"الإدارة المحلية" تكشف آخر ما توصل إليه قانون التصالح مع مخالفات البناء

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه بعد بدء دوار الانعقاد الرابع في شهر 10 سيتم مناقشة تعديل اشتراطات البناء الجديدة.

 وأوضح أن قانون التصالح، في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمد من مجلس النواب.

 

مجلس النواب قانون البناء البناء النواب نيفين منصور

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