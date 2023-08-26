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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومى للترجمة يواصل الاحتفال بالأعمال الفائزة فى مسابقة شباب الجامعات

صدى البلد

يواصل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي للأسبوع الثالث على التوالي الاحتفال بالفائزين في مسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى، ويحتفل هذا الأسبوع بإطلاق الطبعة العربية من كتاب "‎علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها"، وذلك في تمام الواحدة من ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري بقاعة طه حسين.

‎وتقام الاحتفالية بحضور الفريق الفائز وهو فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس؛ مشرفة الفريق الدكتورة دينا أحمد رمضان وأعضاء الفريق: ريهام حسن الهواري، ريهام عبد العزيز صالح، عمر أحمد النمر، نوران إبراهيم عبد الرؤوف وياسمين أشرف محمد حافظ، ويدير الندوة الدكتور أحمد صديق الأستاذ بقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والعمل من تأليف أران ستيبي، ومن تقديم الدكتور محمد العبد.

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جدير بالذكر أنه على مدار الأسبوعين الماضيين أحتفل المركز القومي للترجمة بإطلاق كلٍ من ؛الطبعة العربية من رواية القرية و الطبعة العربية من كتاب المعرفة المستدامة و قامت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بتكريم فريق اللغة الأردية بجامعة الازهر وفريق اللغة الانجليزية بجامعة بورسعيد.

المركز القومي للترجمة الأعمال الفائزة الجامعات المصرية الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية

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