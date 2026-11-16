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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الثقافة تطلق الدورة السابعة من دوري المكتبات للأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامج "دوري المكتبات" للأطفال في دورته السابعة، بعنوان "حكاية مصر من الجذور للانجاز"، وذلك بمواقعها المختلفة في جميع المحافظات، خلال نوفمبر الحالي.

ويستهدف الدوري الأطفال من سن 9 إلى 18 عاما، وتستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر المقبل، متضمنا مجموعة من المحاضرات التثقيفية وورش الرسم، إلى جانب تلخيص ثلاثة كتب تتناول المشروعات القومية للدولة، والإجابة عن 30 سؤالا في الإطار المعرفي نفسه.

وتنفذ فعاليات الدوري من خلال الإدارة العامة للمكتبات، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية، وتجرى المنافسات على عدة مراحل، تبدأ بالتصفية الأولى لاختيار أفضل طفلين من كل فرع ثقافي، تليها التصفية الثانية لاختيار أربعة أطفال من كل إقليم ثقافي، وصولا إلى التصفية النهائية التي تقام بالقاهرة.

ونظمت هيئة قصور الثقافة، الدورة السادسة من برنامج "دوري المكتبات"، بعنوان "الذكاء الاصطناعي"، في الفترة من 7 فبراير وحتى 30 مارس الماضي.

وأسفرت نتائج أنشطة الدوري التي شملت المحاضرات وورش الرسم، عن فوز فرع ثقافة البحيرة بالمركز الأول، وفرع ثقافة دمياط بالمركز الثاني، وفرع ثقافة الشرقية بالمركز الثالث.
وفي المسابقة الثقافية، حصل إقليم شرق الدلتا الثقافي على المركز الأول، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي على المركز الثاني، فيما جاء المركز الثالث مناصفة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

برامج وزارة الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة دوري المكتبات

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