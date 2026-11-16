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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجلوا السفر.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب شبورة كثيفة تضرب الطرق

أجلوا السفر.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب شبورة كثيفة تضرب الطرق
أجلوا السفر.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب شبورة كثيفة تضرب الطرق
إسراء عبدالمطلب

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 أجواء خريفية معتدلة تميل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، وسط تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على عدد من الطرق، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور عدد من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية التي تبدأ خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين وتستمر حتى العاشرة صباحًا، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة، وهو ما يستدعي توخي الحذر خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

حالة الطقس اليوم

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب

تتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الثانية فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تصل الشبورة إلى حد الضباب على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتطلب هذه الأجواء من قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، وتجنب استخدام الإضاءة العالية التي قد تؤثر في وضوح الرؤية، مع تأجيل التحرك على الطرق المتأثرة بالشبورة لحين تحسن الأحوال الجوية.

فرص سقوط أمطار خفيفة

وتشير توقعات الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40% على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، امتدادًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتظل فرص سقوط الأمطار الخفيفة ضعيفة جدًا على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، دون توقعات بتأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

نشاط الرياح وانخفاض الحرارة ليلًا

ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء، مع استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، إذ حذر الخبراء من السفر في وقت الشبورة لما فيه من خطورة على حياة المسافرين على الطرق التي تنعدم فيها الرؤية وذلك من الساعة 4 حتى 9 صباحا.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 تفاوتًا بين محافظات الجمهورية، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 27 درجة مئوية، بينما تسجل 32 درجة في أسوان وشلاتين، وتكون الأجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

  • القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 27.
  • العاصمة الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 27.
  • 6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 26.
  • بنها: الصغرى 16 والعظمى 26.
  • دمنهور: الصغرى 16 والعظمى 25.
  • كفر الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 26.
  • المنصورة: الصغرى 16 والعظمى 26.
  • الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 27.
  • طنطا: الصغرى 16 والعظمى 26.

السواحل الشمالية:

  • الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 25.
  • العلمين: الصغرى 15 والعظمى 24.
  • مطروح: الصغرى 16 والعظمى 25.
  • السلوم: الصغرى 14 والعظمى 25.
  • دمياط: الصغرى 21 والعظمى 24.
  • بورسعيد: الصغرى 22 والعظمى 25.
  • سيوة: الصغرى 13 والعظمى 28.

مدن القناة وشمال سيناء:

  • الإسماعيلية: الصغرى 15 والعظمى 28.
  • السويس: الصغرى 16 والعظمى 27.
  • العريش: الصغرى 13 والعظمى 26.
  • رفح: الصغرى 12 والعظمى 25.

جنوب سيناء:

  • رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 28.
  • نخل: الصغرى 8 والعظمى 26.
  • سانت كاترين: الصغرى 6 والعظمى 23.
  • الطور: الصغرى 16 والعظمى 27.
  • طابا: الصغرى 14 والعظمى 26.
  • شرم الشيخ: الصغرى 22 والعظمى 30.

مدن البحر الأحمر:

  • الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 30.
  • رأس غارب: الصغرى 16 والعظمى 29.
  • سفاجا: الصغرى 16 والعظمى 30.
  • مرسى علم: الصغرى 20 والعظمى 31.
  • شلاتين: الصغرى 19 والعظمى 32.
  • حلايب: الصغرى 21 والعظمى 29.

شمال الصعيد:

  • الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 27.
  • بني سويف: الصغرى 15 والعظمى 27.
  • المنيا: الصغرى 14 والعظمى 28.
  • أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 28.

جنوب الصعيد:

  • سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 30.
  • قنا: الصغرى 16 والعظمى 31.
  • الأقصر: الصغرى 16 والعظمى 31.
  • أسوان: الصغرى 17 والعظمى 32.
  • الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 30.
  • أبو سمبل: الصغرى 18 والعظمى 31.

حذّرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار فرص ظهور الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، موضحة أن انخفاض مستوى الرؤية قد يصل في بعض المواقع إلى أقل من ألف متر، مع احتمالية تحول الشبورة إلى ضباب.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد” أن حالة الطقس تتسم بالاستقرار خلال الفترة الحالية، مع أجواء خريفية تميل للاعتدال والحرارة نهارًا في معظم المحافظات، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا في جنوب الصعيد. وأضافت أن الأجواء تصبح أكثر برودة خلال الليل والصباح الباكر، لافتة إلى تسجيل درجات الحرارة الصغرى نحو 15 و16 درجة في بعض المدن الجديدة.

ودعت المواطنين إلى اختيار الملابس المناسبة للتغير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مع ضرورة توخي الحذر على الطرق خلال فترات الشبورة، والقيادة بسرعات منخفضة وتشغيل كشافات الشبورة والالتزام بتعليمات المرور، وتأجيل الرحلات غير الضرورية في الصباح الباكر لحين تحسن مستوى الرؤية.

وتنصح التوقعات بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة خلال فترات تكون الشبورة المائية، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، ومراعاة التغير في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

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