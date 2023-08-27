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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقدرات جبارة.. Nubia تستعد لإطلاق موبايل أسطوري جديد

Nubia تستعد لإطلاق
Nubia تستعد لإطلاق موبايل أسطوري جديد

تستعد شركة Nubia لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة بمواصفات قياسية وإمكانات تعد الأفضل في عالم الهواتف الذكية، حيث كشفت تسريبات أن الشركة بالفعل تعمل على إطلاق هاتف فلاجشيب سينافس هواتف ضمن أفضل هواتف الأندرويد في العالم خلال الفترة المقبلة. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Nubia القادم سيتم إطلاقه تحت اسم Nubia Red Magic 9 ، وسيحصل على أفضل معالج لهواتف الأندرويد في عام 2024 ، حيث سيعمل بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية الذي سيتم إطلاقه قريبا. 

 

وسيتميز هاتف Nubia Red Magic 9 بمعالج  Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث، والذي من المقرر أن تعلن عنه شركة كوالكوم  خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيحصل على ترقية وتحسينات بنسبة تصل لأكثر من 20% من نتائج مجموعة معالجات كوالكوم الحالية من الجيل الثاني.      

 

ويحمل هاتف Nubia Red Magic 9 رقم الموديل NX769J على منصة Geekbench ، كما تشير بيانات المنصة على أنه سيحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسيأتي مع نظام التشغيل Android 14  من شركة جوجل.  

 

وسيحتوي  هاتف Nubia Red Magic 9 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما سيقدم مستشعر من نوع  ISOCELL GN3 من بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية، مع إمكانات شاشة متميزة للغاية. 

 

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