إطلاق نار على خيمة في مستوطنة «افني حيفتس» شرق محافظة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بعملية إطلاق نار تستهدف خيمة للاحتلال في محيط مستوطنة "افني حيفتس" جنوب شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل طولكرم للخارجين من المحافظة ويسحب مفاتيح بعض المركبات، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين بالحجارة، جنوب وشرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنتي "حجاي" و"كريات اربع" المقامتين على أراضي المواطنين جنوب وشرق الخليل، نظموا مسيرات استفزازية وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار بيت عينون، وعرقلت مرور المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.