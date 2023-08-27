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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بيتزا الدجاج بمذاق لا يقاوم

بيتزا الدجاج
بيتزا الدجاج

تقدم الشيف سلمي الزمر طريقة تحضير بيتزا بالدجاج بمذاق لا يقاوم، وطعم مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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طريقة عمل رولات البيتزا في الفرن بعجينة العشر دقائق

المقادير لعمل بيتزا الدجاج 


مقادير العجين:
2 كوب ونصف دقيق
1 كوب ماء دافئ
3 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة حليب بودرة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملح. 


طريقة عمل بيتزا الدجاج 


في إناء كبير نضع كوب دقيق وكوب ماء دافئ والحليب البودرة
والخميرة والسكر والملح ثم نخلطهم جيدا ونتركهم 10 دقائق.
نضيف كوب ونصف دقيق والزيت ثم نعجنها جيدا (كلما طولنا بالعجن كلما صارت اطری واخف).
نمسح العجين بالقليل من الزيت ونتركها ترتاح مدة 5 دقائق.


صلصة البيتزا


3 ملعقة كبيرة معجون طماطم
زيت زيتون
ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة
ربع ملعقة صغيرة كزبرة بودرة
ملعقة صغيرة اوريغانو
ملعقة صغيرة زعتر
ملح + فلفل أسود
2 فص ثوم مهروس
نخلط الكل جيدا ونتركه على جنب.


الطريقة لعمل بيتزا الدجاج 


في مقلاة على نار متوسطة نضع الزيت وصدر دجاج مقطع شرائح وعليه ملح وفلفل أسود ونحرك حتى يبدأ بأخذ اللون الذهبي ثم نضيف له فص ثوم مهروس وكمون ورشة بهارات فاهيتا، ثم نضيف بصلة مقطعة جوانح وفلفل ألوان شرائح ونقلب لمدة دقيقتين وترفع عن النار.
زيتون أسود وأخضر شرائح
نصف كوب جبن موتزريلا
نصف جبن تشدر مبشور
على سطح مرشوش بالقليل من السميد الناعم نفرد العجين جيدا بحيث تكون رفيعة ثم نضعها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة وبواسطة شوكة نعمل فتحات على كل العجين ثم نضيف الصلصة ونوزع الدجاج والخضار فوقها ثم الجبن والزيتون.
نرش البيتزا بقطرات من زيت الزيتون ورشة زعتر ثم ندخل الصينية إلى الفرن على حرارة متوسطة إلى أن تنضج البيتزا ويذوب الجبن وتقدم. 

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