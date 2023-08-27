بسبب كوباية شاي.. مصرع 9 أشخاص في حريق بعربة قطار بالهند|فيديو

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعد ما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

الحادث جاء بعد مصرع أكثر من 250 في أسوأ حادث اصطدام على القضبان في الهند منذ أكثر من عقدين عندما اصطدمت ثلاثة قطارات في ولاية أوديشا الشرقية في يونيو.

