فيضانات وانقطاع كهرباء.. إعصار ساولا يجلي المئات من شمال شرق الفلبين

دفعت الفيضانات التي تسبب بها إعصار ساولا في الفلبين، إلى إخلاء مئات المنازل من سكانها، وذلك بعد أن شهدت المنطقة أمطارًا غزيرة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مسؤولون اليوم الأحد، إن الإعصار لامس الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لوزون ليل السبت، وهبّت رياحه البالغة سرعتها 185 كلم في الساعة، في مناطق قريبة من مدينة تيجيجيوراو التي يقطنها نحو 160 ألف شخص.

وأوضح رولي رابسينج، أحد المسؤولين المحليين عن عمليات الانقاذ، أن الرياح لم تكن عاتية لكن الأمطار كانت غزيرة أمس.

ولفت رابسينج إلى أن الفيضانات دفعت إلى إجلاء 388 شخصًا من أربع بلدات في محافظة كاجايان حيث تقع تيجيجيوراو، بينما ارتفع منسوب المياه في بلدتين أخريين على الأقل.

كما أشار إلى انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، لكن لم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار بالغة.

وتابع الإعصار ساولا تقدمه إلى الجنوب من الساحل الشرقي لجزيرة لوزون في وقت مبكر الأحد، ورجحت مصلحة الأرصاد الجوية، أن يتركز فوق المياه الإقليمية من دون أن يضرب مناطق برية.

وحذّرت من أن الخطر الرئيسي يبقى في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات أو انزلاقات أرضية، مرجحة تساقط كمية تصل الى 200 ملم في محافظتي كاجايان وإيزابيلا خلال اليوم.