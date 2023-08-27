عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل عثر عليها بمياه بحر شبين في القليوبية

استخراج جثة
استخراج جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل، 12 عاما، عثر عليها غارقا في بحر شبين القناطر، أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره حوالي 12 عاما أسفل كوبري عبودة، على بحر شبين بعزبة الوكلاء دايرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى “أحمد. م. م”، 12 عاما، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

القليوبية الصفة التشريحية أمن القليوبية أمن القليوبية تقرير الصفة التشريحية شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

موضوعات متعلقة

بنت خالته خطفته.. كشف غموض العثور على جثة طفل بـ رشاح قليوب

العثور على جثة صغير فى بحر شبين بالقليوبية

بعد خطفه بأيام .. العثور على جثة طفل ملقاة في رشاح بالقليوبية

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة فتاة غارقة بترعة بالقليوبية

العثور على جثة فتاة مجهولة داخل ترعة الباسوسية بالقناطر

محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية بتكلفة 186 مليون جنيه ببنها

عن واقعة الراقصة بحفل أوائل الثانوية .. مجلس مدينة طوخ: لم يخطرونا

محافظ القليوبية يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي الـ 155

ترشيحاتنا

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء وانتظام

مصرع 5 من المارينز.. أول فيديو للمروحية الأمريكية المنكوبة في أستراليا

خلص على جدته وسرق ذهبها| تفاصيل مثيرة فى أغرب جريمة بالبحيرة.. شاهد

بعد تصدرها التريند .. 10 صور أثارت ضجة لـ هيفاء وهبي

وزير التموين: 1.5 مليار جنيه استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر

حزب مصر أكتوبر يعلن دعمه الكامل لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ