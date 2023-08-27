التصريح بدفن جثة طفل عثر عليها بمياه بحر شبين في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل، 12 عاما، عثر عليها غارقا في بحر شبين القناطر، أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره حوالي 12 عاما أسفل كوبري عبودة، على بحر شبين بعزبة الوكلاء دايرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى “أحمد. م. م”، 12 عاما، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.