تخصيص 20 ألف متر لإقامة مجمع صوامع الغلال بكفر الشيخ

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة تل صيفر بمركز الحامول.

جاء هذا التخصيص لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مجمع صوامع لتخزين الغلال، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويدعم جهود الدولة في تطوير البنية التخزينية للغلال.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات المهمة مع وكلاء الوزارات ومديري المصالح الخدمية ورؤساء المراكز والمدن.