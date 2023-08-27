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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتفقد إجراءات الرقابة.. الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي

صدى البلد

 استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي لتفقد إجراءات الرقابة علي تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها وإضافاتها، في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة والارتقاء بالمنتجات المصرية.


وأفاد الدكتور أحمد العكازي  مدير الإقليمي للأغذية و الأعلاف أن زيارة الوفد الروسي و الذي يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطري و الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الأوراسي خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل مدخلات صناعة الأعلاف وإجراءات اعتماد الجهات الرقابية كالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بدءا من إجراءات التسجيل للمنتجات المستوردة والمحلية الصنع و سحب العينات بالمواني والمنافذ الجمركية والتحليل الكيماوي وإجراءات الرصد و التتبع وتحليل المخاطر  والرقابة الداخلية علي مصانع الأعلاف.

 وقزار الوفد بعض المعامل ومنها معمل التكنولوجيا الحيوية وعاينوا خطوات العمل منذ استلام العينات حتي إصدار الشهادات وأرشفة النتائج بقواعد البيانات.


وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوراسي هو كيان اقتصادي وسياسي يضم عدد من الدول الأوروبية والاسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرها.

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