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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام مصر.. رد ساخر من لافروف على منتقدي مجموعة "بريكس"

البريكس
البريكس

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تعليقا ساخرا على منتقدي مجموعة "بريكس" الذين يعتبرونها "تكتلا عديم الفائدة".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال لافروف، ردا على سؤال صحفي في برنامج تلفزيوني: "نتذكر الوقت الذي وصفت فيها "بريكس" بأنها مجموعة لا تؤثر في شيء. واليوم نرى أن عشرات الدول تتطلع إلى الانضمام إليها. ماذا يعني ذلك؟".

وتابع قائلا: "هذا يعني أنهم يعملون بألسنتهم، بينما نحن نعمل بعقولنا ونقدم أفعالا ملموسة".

وجاء تصريح لافروف بعد أيام قليلة من مشاركته في القمة الـ15 لـ"بريكس" التي عقدت في جنوب إفريقيا والتي تقرر فيها قبول 6 دول جديدة في عضوية المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

ووفق مسؤولين بجنوب أفريقيا، قدمت 23 دولة من أصل ما يزيد عن 40 دولة تبدي رغبتها طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، والدول التي طلبت الانضمام إلى "بريكس" رسميا، هي الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام، قبل أن يتم قبول طلبات 6 دول فقط.

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