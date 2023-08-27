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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

محمد الريفي
محمد الريفي

اعتزال محمد الريفي .. كشف الفنان المغربي الشاب محمد الريفي نجم برنامج «إكس فاكتور»، عن نيته اعتزال الغناء، بعد إنهاء تعاقداته الحالية.

اعتزال محمد الريفي إكس فاكتور

محمد الريفي كتب عبر صفحته بـ"فيسبوك": "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال، أخلص تعاقداتي الأخيرة، وسأبدأ حياتي من جديد، ويارب إلى طريق الخير".

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وفاجأ المطرب الشاب محمد الريفي، نجم برنامج إكس فاكتور، والذي حقق لقب الموسم عام 2013، الجمهور، بظهوره بشكل غريب، حيث قرر أن يطل عليهم بـ"لحية طويلة"؛ ما جعل البعض يشكك فى نيته للاعتزال، قدوة بالنجم أدهم نابلسي، والذي كان بنفس البرنامج، ومع نفس لجنة التحكيم، وقرر الاعتزال مؤخرًا.

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