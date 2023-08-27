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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحة الحيوان: قوافل بيطرية مجانية لخدمة صغار المربين بالدقهلية

صدى البلد

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية «المعمل الفرعي في المنصورة» التابع للمعهد قافلة بيطرية مجانية بقرية ظفر مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية والقري الأكثر إحتياجا بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وبرعاية اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري والنقابة العامة للبيطريين بالدقهلية،وذلك في إطار المشاركة المجتمعية  للمعهد  لخدمة صغار المربين .


وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان إنه تم خلال هذه القافلة،القيام بعدد من الخدمات البيطرية والفنية والصحية في القرية لخدمة صغار المربين منها  فحص 600 رأس غنم و 460 رأس من الأبقار والجاموس و 230 من الخيول والحمير و 20  من الحيوانات الأليفة و 3400 من الطيور المنزلية من الدواجن والبط والأوز، و200 رأس ماشية تم علاجها في منازل صغار المربين، موضحا إنه تم الفحص للكشف عن الأمراض الباطنية وفحص تناسلي بإستخدام السونار، ومقاومة الطفيليات والأمراض الحيوانية الآخري.


وأضاف مدير معهد صحة الحيوان ان هذه القوافل البيطرية تأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتكثيف الجهود البحثية في مجال تطبيقات البحوث لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك ضمن خطة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، مشيرا إلي أن هذه القوافل البيطرية سيتم مواصلتها خلال الفترة المقبلة لخدمة التربية الريفية والمنزلية للإنتاج الحيواني والداجني.


وأوضح «شاهين»، إن هذه القوافل البيطرية تأتي في إطار  سعي رفع الخدمات المقدمة  داخل المعهد والمعامل الفرعية التابعة بمختلف المحافظات، فضلا عن التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة،لتطبيق مفاهيم الصحة الواحدة لحماية البيئة والصحة العامة.

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