أخبار الفن| نادين الراسي تتغيب عن قداس شقيقها جورج .. عملية جراحية لـ سلمى صباحي

نادين الراسي تتغيب عن قداس شقيقها جورج.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عملية جراحية لـ سلمى صباحي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تحل اليوم الأحد 27 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان عمر ناجي، الذي ولد في 30 أكتوبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 69 عاما.

اشتهر ناجي بدور «الريس دبيكى» كبير المطاريد فى مسلسل "ذئاب الجبل" الذى عرض فى بداية التسعينات.

كشفت الإعلامية والمطربة سلمى صباحي -عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام- عن خضوعها لعملية جراحية في المخ.

ونشرت سلمى صباحي، صورة لها داخل المستشفى وهي ترتدي مريلة العمليات الجراحية، قبل دخولها غرفة العمليات وطلبت الدعاء لها.

نشر المطرب عمر كمال، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفله الأخير في كندا تزامنا مع حفلات الصيف.

وظهر عمر كمال، في الفيديو وهو يرفع علم مصر في حفل كندا، وسط تفاعل جمهور الحفل، وعلق قائلا: «يا جمال مصر والمصريين .. حفلتي في كندا الحمدلله».

ظهر الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، في صورة مع صديقه الشاعر فوزي إبراهيم، في صورة نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فوزي إبراهيم، في التعليق على صورته مع أمل الطائر، قائلا: «أجمل ما في هذه الصورة هي ابتسامة أخينا وحبيبنا الشاعر الكبير أمل الطائر بعد الجراحة الناجحة التي أجريت له بمستشفى السلام الدولي».

بدأ صباح اليوم، الأحد 27 أغسطس، قداس المطرب جورج الراسي، في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله إثر حادث أليم.

ونشر برنامج ET بالعربي، مقطع فيديو قصيرا عبر “تويتر”، من قداس جورج الراسي، وظهر في القداس شقيقتيه ساندرين وسيباستيان، وبدأ متأثرتان ويبكيان.

أقيمت صباح اليوم الأحد 27 أغسطس، صلاة القداس على روح الفنان جورج الراسي، في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله إثر حادث أليم.

وكشف برنامج et بالعربي عبد حسابه الرسمي على موقع تويتر، غياب الفنانة نادين الراسي، عن صلاة القداس على روح شقيقها جورج الراسي، ولم يتم الكشف عن أسباب الغياب.

لم تكن شائعة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب هي الأولى من مثل هذه النوعية للشائعات في الوسط الفني، حيث سبقها عدد كبير من هذه النوعية للشائعات.