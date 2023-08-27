تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلنت السفارة الإثيوبية في القاهرة، اليوم الأحد، أنه بعد التشاور الثنائي بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 يوليو، بدأت المفاوضات الثلاثية للملء والتشغيل السنوي لـ سد النهضة الإثيوبي في القاهرة.

وقال سيليشي بيكيلي، رئيس فريق التفاوض الإثيوبي برتبة وزير، وفي ملاحظته الافتتاحية، إن المفاوضات الثلاثية ستعزز التعاون بين البلدان الثلاثة.

وكرر رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه نهر النيل للقاء الأجيال الحالية والمقبلة.

وأشار بيكيلي أيضا إلى الفوائد الهائلة التي ستجنيها البلدان الثلاثة من سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا ستواصل التمسك بموقفها الثابت فيما يتعلق بمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول وستواصل العمل للتوصل إلى نتيجة ودية للمفاوضات.