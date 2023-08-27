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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة.. تفاصيل

مفاوضات سد النهضة
مفاوضات سد النهضة

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس أغسطس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا ، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان ، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق .

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وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث ، مشدداً على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن ، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

مفاوضات سد النهضة 

سد النهضة ..مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية

مفاوضات سد النهضة 

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية ، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث ، والتوصل للاتفاق المنشود .

مفاوضات سد النهضة 

جديد سد النهضة:

وكشفت صور حديثة التقطت الأقمار الصناعية قرب انتهاء الملء الرابع لسد النهضة.

كما كشفت الصور أنه يتبقى نحو 4 أمتار فقط للوصول لمنسوب الممر الأوسط في السد، حيث وصل المنسوب الحالي إلى 621 مترا، فيما يبلغ ارتفاع الممر إلى 625 مترا، فيما بلغ حجم الحصاد نحو 19 مليار متر مكعب من المياه، بالتالى قريباً جدا وخلال عدة أيام سوف ينتهى التخزين الرابع لسد النهضة عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط وقبل نهاية أغسطس الجاري بتخزين حوالى 19 مليار م3 إضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالى التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3".

وأكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق حول معدله الطبيعى بمتوسط 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، وسوف ينخفض الأيام المقبلة إلى متوسط 400 مليون م3/يوم حتى نهاية سبتمبر، وعلى الأخوة فى السودان على النيل الأزرق الاستعداد لاستقبال مياه الفيضان لأول مرة هذا العام بعد تأخير دام شهرين كاملين وكان الله فى عونهم حيث اعتادوا الزراعة على مياه الفيضان.  

النهضة سد النهضة القاهرة مصر السودان

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