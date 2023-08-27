نائب رئيس حزب الوفد يدعو الرئيس السيسي للترشح للانتخابات المقبلة لاستمرار الإنجازات

دعا الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد عضو مجلس الشيوخ لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستمرار الإنجازات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وقال قنديل - في تصريحات اليوم /الأحد/ - إن ما تحقق في مصر خلال السنوات العشر المنقضية على المستويين الداخلي والخارجي لهو المؤشر الأوضح على تلك النقلة النوعية التي شهدتها البلاد بعد اضطرابات قوية كان من شأنها أن تدمر أوطانا وتقلب أحوالها رأسا على عقب، كما رأينا في بعض الدول المجاورة، ولكن على العكس تماما وسط هذا المصير استطاعت مصر بالقيادة الحكيمة للرئيس القائد وإيمانه بقدرات أبناء وطنه وقبل كل ذلك بوعيهم، تحرك بشجاعة في كل الاتجاهات حتى استردت مصر مكانة وريادة وموقفا تاريخيا يليق بكيانها.



وأضاف أنه خلال عشر سنوات فقط أطلقت الدولة العديد من الحملات الصحية لإنقاذ أرواح عدد كبير من المصريين، فضلا عن استفادة عدد كبير ومن جميع الشرائح من المبادرات الرئاسية سواء الصحية أو التعليمية أو المبادرات الشاملة الكبرى مثل المبادرة البارزة والأكبر في العالم "حياة كريمة"، كما انتقل عدد كبير جدا من المواطنين من مساكنهم اللآدمية أو حتى من اللا ماوى لمساكن تحفظ آدميتهم وتقدر كيانهم الإنساني وتعيد تشكيل وعيهم، وهذا غير الذين استفادوا من الوحدات السكانية الجديدة المنتشرة والمتوفرة للمصريين.

وأشار إلى النقلة الحضارية في ترسيخ أساس البنية التحتية وإنشاء الكثير من الطرق والمحاور التي وفرت كثيرا من الجهد والوقت على المسافرين بشتى أنواعه، لافتا إلى الحضور المصري الفارق إقليميا ودوليا على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي أو على المستوى الدولي وتنظيم المؤتمرات الدولية المهمة التي لفتت الأنظار إلى مصر في ثوبها الجديد، وعبر الزيارات المتبادلة مع قادة العالم.

وتابع نائب رئيس حزب الوفد أن هذه السنوات كانت حافلة بما لا يُحصى مما يُضاف في كفة ميزان الرئيس السيسي من إنجازات غيرت وجه التاريخ المصري نحو الإشراق والتطلع، لهذا فإنني ادعوه لاستكمال هذه المسيرة وهو الذي عودنا على النجاح ونريد أن نستمر.