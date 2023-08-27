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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| كيف تتخطي إعلانات يوتيوب YouTube المزعجة.. سماعة جديدة من Realme بميزة إلغاء الضوضاء

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

خصم تاريخي على موبايل أوبو الجديد Reno 10 Pro

 

تمتلك شركة أوبو مجموعة قوية من الهواتف المتوسطة الفئة التي تأتي ضمن سلسلة Reno، والتي تتميز بالعديد من المواصفات شبة الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائها.
 

سماعة جديدة من Realme بميزة إلغاء الضوضاء.. بسعر رخيص جدا

 

أطلقت شركة ريلمي Realme، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أحدث سماعات الأذن من سلسلة Buds Air 5، جنبا إلى جنب مع الهاتف الذكي Realme 11x 5G في الهند، واليوم طرحت السماعة اللاسلكية Realme Buds Air 5 وهي تتميز بتصميم أنيق ومواصفات قوية وسعر منخفض.

 

كيف تتخطي إعلانات يوتيوب YouTube المزعجة؟

 

الإعلانات المتدفقة على موقع يوتيوب YouTube أمر لا مفر منه، ومع وجود 2.1 مليار مستخدم نشط شهريا في جميع أنحاء العالم، يعد YouTube أحد أكثر مواقع مشاهدة الفيديو المجانية، حتى يتم عرض الإعلان الرابع على التوالي وتبدأ في نسيان الخطوة الأخيرة في تعليمات الاستخدام عند تعطيل الإعلانات لأحد البرامج التعليمية التي تشاهدها.

 

لعشاق آيفون.. 5 علامات تنذرك بأن بطارية هاتفك في خطر

 

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، ودائما ما تكون مضطرا إلى استخدام هاتفك باستمرار فمع مرور الوقت قد تحتاج إلى استبدال بطارية جهازك، حيث أصبحت بطاريات الهواتف الذكية الغير قابلة للإزالة لا تتمتع بالاستدامة الكاملة، إذ أنها تتدهور بسرعة في النهاية مع كثرة استهلاكها. وعندما تهلك بطارية هاتف آيفون، ستكون مجبرا على القيام بأحدي خيارين، الأول هو الاستغناء عن جهازك القديم وشراء هاتف جديد، أو استبدال بطاريته.

 

أغراض شريرة.. ويقضي على البشر| لماذا يرتعب الناس من وجود الذكاء الاصطناعي؟

 

يشهد الذكاء الاصطناعي (AI) تطورًا هائلاً في السنوات الأخيرة، وقد أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الخوف والتردد من وجود الذكاء الاصطناعي لدى الكثير من الناس.

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