حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

أثار مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات و انتشر على نطاق واسع على تطبيق تويتر الكثير من الجدل حيث ظهرت زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتعرضت موقف محرج .

وفقا لموقع وفق موقع "caughtoffside".فقد ظهرت زوجة ميسي في مقطع الفيديو وذلك أثناء احتفالها بتأهل إنتر ميامي وذلك لنهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم وذلك على حساب سينسيناتي.

وظهرت زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو عقب انتهاء المباراة،إلى أرض الملعب، وذلك للقيام بتهنئة زوجها ليختلط عليها الأمور وتمشي باتجاه لاعب نادي برشلونة السابق جوردي ألبا وعلى وشك أن تحتضنه معتقدة أنه ميسي.

إلا أنها في اللحظة الأخيرة، تيقنت أنه ليس ميسي ، فقامت بالابتعاد عنه وتعانقه بطريقة سريعة.