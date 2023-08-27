أحدث سيارة في السوق المصري موديل 2024 .. سعرها 669 ألف جنيه |صور

استقبل السوق المصري السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024، والتي تعد هي احدث نسخة من طرازات العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات احدث سيارة في مصر موديل 2024 "جيلي GX3 PRO"

جيلي GX3 PRO موديل 2024

مواصفات السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024

تتوافر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وحساسات ركن، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى كاميرا، وسنتر لوك، ومثبت سرعة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة داخلية تعمل باللمس 8 بوصة، مدعومة بنظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيلي GX3 PRO موديل 2024

دعمت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 140 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيلي GX3 PRO موديل 2024

وحصلت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 على العديد من تقنيات الحماية والمساعدة تتضمن، نظام الاتزان الخاصة بعجلة القيادة VDC، ومتابعة ضغط الاطارات، ونظام الثبات الالكتروني ESC، والمساعدة على تجاوز المرتفعات HHC، ووسائد هوائية أمامية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ABS و EBD، ومانع السرقة.

جيلي GX3 PRO موديل 2024

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 669.900 جنيه.