عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سيارة في السوق المصري موديل 2024 .. سعرها 669 ألف جنيه |صور

جيلي GX3 PRO موديل
جيلي GX3 PRO موديل 2024

استقبل السوق المصري السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024، والتي تعد هي احدث نسخة من طرازات العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وداعاً للبنزين .. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

عائلية وبـ 7 مقاعد.. جيلي أوكافانجو 2023 تباع بهذا السعر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات احدث سيارة في مصر موديل 2024 "جيلي GX3 PRO"

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

مواصفات السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 

 

تتوافر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وحساسات ركن، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى كاميرا، وسنتر لوك، ومثبت سرعة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة داخلية تعمل باللمس 8 بوصة، مدعومة بنظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

دعمت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 140 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

وحصلت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 على العديد من تقنيات الحماية والمساعدة تتضمن، نظام الاتزان الخاصة بعجلة القيادة VDC، ومتابعة ضغط الاطارات، ونظام الثبات الالكتروني ESC، والمساعدة على تجاوز المرتفعات HHC، ووسائد هوائية أمامية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ABS و EBD، ومانع السرقة.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 في مصر 

 

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 669.900 جنيه.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 
سيارة تقنية الفار GX3 Pro السيارة جيلي GX3 PRO سعر ومواصفات احدث سيارة سعر جيلي GX3 PRO موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

موضوعات متعلقة

أسعار BMW SERIES 3 موديل 2024 في مصر | صور

سعرها 479 ألف جنيه فقط .. أحدث سيارة كهربائية من "بويك" |صور

على طريقة الـ«مافيا».. رولز رويس جوست تظهر بتعديل أكثر غموضًا| صور

ثبات أسعار الفئة الخامسة من طرازات BMW .. اعرف بكام

قبل وبعد الأوفر برايس .. أسعار ام جي ZS الجديدة بالسوق المصري

5 سيارات رياضية زيرو.. تبدأ من 720 ألف جنيه.. صور

أشهر سيارة عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2023 .. وسعرها الجديد

أرخص سيارة زيرو تحمل شعار "اوبل" في مصر .. موديل 2024

ترشيحاتنا

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل.. بمواصفات جبارة

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. أسباب فشل توشكي لمدة 20 عاما

الجامعات 2023.. بشرى سارة لطلاب المرحلة الثالثة بعد مؤشرات التنسيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ