لافروف يكشف عن خطوات بريكس المستقبلية بعد قمة جنوب أفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن مجموعة "بريكس" ستقوم بتنسيق النهج مع الأعضاء الجدد داخل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

وأكد لافروف، أن "بريكس" لا تريد المساس بمصالح أي أحد ولكنها تريد تطوير مشاريعها وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عقدت قمة بريكس في جنوب أفريقيا، وأعلن قادة المجموعة، يوم الخميس، على لسان رئيس جنوب أفريقيا قبول عضوية 6 أعضاء جُدد إلى المجموعة وهم "مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا"، وذلك في اليوم الأخير من القمة الـ 15 لمجموعة بريكس.

وقد شهدت مجموعة البريكس تطوراً ملحوظاً في مستوى التعاون والاندماج بين أعضائها، حيث عقدت 13 قمة رئاسية، وأطلقت عدة مشاريع ومؤسسات مشتركة، مثل بنك التنمية الجديد، وصندوق احتياطات الطوارئ، وشبكة الابتكار، وغيرها.