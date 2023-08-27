مخيم المنسيين.. هل يتفقد المشرعون الأمريكيون سوريا الذي دمرتها الحروب والزلازل؟

في شمال غرب سوريا، أدى الزلزال المدمر الذي وقع قبل ستة أشهر إلى تفاقم الأضرار التي خلفتها سنوات من الحرب الأهلية. زار المشرعون الأمريكيون للتو المنطقة للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

ووفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، في المكان الذي انهار فيه مبنى ثلاثة طوابق بالكامل بعد أن ضرب زلزال مدمر شمال غرب سوريا في فبراير، تم إنشاء مخيم صغير من الخيام. ويطلق عليه السكان اسم "مخيم المنسيين".

في إحدى الخيام تنام فاطمة المرعي، 61 عامًا، وعائلتها المكونة من سبعة أفراد. تم نصب المخيم خارج منزلهم المكون من طابق واحد، والذي لا يزال قائمًا بجوار المخيم. قالت للنيويورك تايمز إنها لم تتمكن من إحصاء عدد مجموعات الإغاثة التي جاءت وصورت الأضرار ثم غادرت.

قالت السيدة فاطمة المرعي للنيويورك تايمز: لم نرى منهم حتى خمس ليرات. ليس لدينا المال لإجراء الإصلاحات بأنفسنا. إذا عملنا، نأكل. إذا لم نعمل فلن نأكل.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الزلزال القوي الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، يشعر العديد من المتضررين في سوريا بأنهم منسيون: فقد كانت هناك إصلاحات محدودة ولم تتم إعادة البناء تقريبًا. وبينما كان الموت والدمار في تركيا المجاورة أكبر بكثير، فإن جهود التعافي في سوريا أكثر تعقيدا بكثير.

في سوريا، وفقا للأمم المتحدة، أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 6000 شخص، وتدمير حوالي 10000 مبنى وتشريد حوالي 265000 شخص. كما اجتازت الخطوط الأمامية للحرب المستمرة منذ 12 عامًا، وضربت المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وجماعات المعارضة، وبعضها مدعوم من تركيا المجاورة.

كان الملايين ممن يعيشون في منطقة الزلزال قد فروا بالفعل من القتال، ولجأ العديد منهم إلى الخيام أو غيرها من المساكن المؤقتة، التي تعتمد على المساعدات الدولية، عندما وقعت الكارثة مرة أخرى.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، لا توجد خطط لجهود إعادة إعمار واسعة النطاق أو منظمة.

وقد تفاقم الوضع في الآونة الأخيرة. وفي الشهر الماضي، انتهى أجل قرار الأمم المتحدة بالسماح بوصول المساعدات عبر الحدود من تركيا، مما وضع الكثير من الدعم الإنساني للمنطقة في طي النسيان.

اليوم الأحد، قام ثلاثة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من بينهم النائب فرينش هيل، وهو جمهوري من أركنساس، بزيارة قصيرة إلى الجانب السوري من أحد المعابر الحدودية. وكانت هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها المشرعون الأمريكيون إلى هذا الجزء من البلاد منذ عقد من الزمن، وقال السوريون إنهم يأملون في أن تلفت الانتباه إلى الوضع الإنساني المتردي والحاجة إلى مزيد من التحرك الأمريكي لإنهاء الصراع.

لقد كان التعافي من الزلزال حتى الآن تدريجيًا ومخصصًا، حيث تم ترميم بعض المدارس والأرصفة والأسواق وبعض الإصلاحات المنزلية الخفيفة. وفي أغلب الأحيان، تُرك السوريون للملمة شتاتهم وحدهم.

منذ البداية، تعرقلت جهود المساعدات العالمية ليس فقط بسبب الانقسامات الإقليمية ولكن بسبب مجموعة من العقبات الأخرى الناجمة عن الحرب، بما في ذلك العقوبات الدولية على الحكومة، والمسائل المتعلقة بحقوق الملكية حيث تم تهجير العديد من المالكين، ومقاطعة تسيطر على معظمها جماعة صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

قالت بهية زريكيم، مديرة السياسة السورية في المجلس النرويجي للاجئين، الذي يرعى المشاريع الإنسانية: كان النقاش برمته حول إعادة البناء وإعادة الإعمار سياسياً للغاية لفترة طويلة. وأضافت: "نحاول الاستجابة قدر الإمكان للواقع، لكننا أيضًا محدودون للغاية".

يرفض أكبر المانحين للمساعدات لسوريا – الولايات المتحدة والدول الأوروبية – تمويل إعادة الإعمار بعد الصراع حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية.

قال عاطف ننوعة، المدير التنفيذي لفريق ملهم، وهي مجموعة إغاثة سورية، إن «إعادة إعمار الحرب أمر مختلف. نحن نتحدث عن إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال. وبدلاً من الاعتماد على الدول المانحة بعد الزلزال، جمع ملهم 13 مليون دولار من الأفراد. وسوف تذهب لبناء 2000 منزل.

أحد المخاوف في شمال غرب سوريا، في بلدات مثل جنديرس، هو أن بعض المنازل التي دمرت في الزلزال كانت مملوكة لعائلات فرت، والعديد منها أعضاء في الأقلية الكردية في سوريا. وحل محلهم أفراد من المجموعة العرقية المهيمنة، العرب السوريين، الفارين من أماكن أخرى في البلاد.

ولتجنب ترسيخ هذا النزوح وتغيير التركيبة السكانية للمنطقة من خلال البناء على أراضي أولئك الذين فروا، بقي ملهم ومنظمات الإغاثة الأخرى بعيداً.