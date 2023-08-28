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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن حقل الدرة مع الكويت والسعودية

حقل الدرة
حقل الدرة

قال علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، إن إيران قادرة على حل قضية حقل الدرة مع الكويت وفقا للقوانين الدولية والموقع التاريخي لكلا البلدين.

 

وأضاف خاجي في تصريحات صحفية، أن ترسيم الحدود البحرية بين إيران والسعودية والكويت متواجد على الطاولة، لافتا إلى أن هذه الملف لن يشهد أي تعقيد في ظل تواجد النوايا الحسنة لدي المسؤولين في طهران والكويت.

وأشار كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، إلى أن طهران من خلال التعاون مع الكويت، قادرة على حل قضية حقل الدرة بناء على القوانين الدولية وموقع البلدين التاريخي.

ولفت إلى أنه بغض النظر عن الأجواء السلبية التي تسعى وسائل إعلامية لتوظيفها في بث الخلافات بين دول المنطقة، نحن متفائلون بشأن تسوية قضية حقل آرش النفطي.

ويأتي ذلك بعد تأكيد طهران، في 2 أغسطس الجاري، على لسان وزير نفطها جواد أوجي، "أنها لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل الدرة، بشكل مشترك مع الكويت".

وفي سياق المتصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن "الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت".

وتعمل شركة أرامكو السعودية مع الشركة الكويتية لنفط الخليج بموجب مذكرة تفاهم موقعة في ديسمبر2022، لتطوير حقل الدرة للغاز، المشترك بين البلدين.

وكانت الكويت والسعودية أكدتا في موقف واحد أن "حقل الدرة ملكية مشتركة بينهما فقط، وليس لأحد غيرهما أي حقوق فيه".

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