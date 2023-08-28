أستاذ تمويل: تكلفة التعامل مع العشوائيات باهظة.. الدولة تمنع ظهور عشوائيات جديدة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل و الاستثمار، إن أمن المواطن هو جزء من الأمن القومي، و أن الزيادة السكانية تزيد بنسبة 2% سنويا و بالتالي في إطار هذا التحدي يكون هناك حاجة لتوفير الغذاء للمواطن حيثما وجد و بالأسعار الذي يستطيع أن يتحملها.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن الدولة أصبحت على يقين كامل خلال السنوات الماضية أن تكلفة التعامل مع العشوائيات باهظة، مؤكدا أن ما تم إنفاقه على العاصمة الإدارية لا يُقابل بما يتم إنفاقه يوميا على القاهرة في إطار إعادة التأهيل.

مشروع كامل من جميع النواحي

وأوضح، أن الدولة تتعامل مع العشوائيات القائمة حاليا و تمنع ظهور عشوائيات جديدة، منوها إلى أنه تم إصدار قوانين لقطاع الزراعة للتشديد على الأجهزة التنظيمية في محاربة كل من يسعى لتخريب الأراضي الزراعية الخصبة، مؤكدا أن الدولة تعمل على مشروع متكامل بجميع النواحي.