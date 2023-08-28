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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استنفار أمني.. هروب عناصر لـ داعش من سجن الحسكة في سوريا

سجن الحسكة
سجن الحسكة

أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية فرضت حظر تجول في مدينة الحسكة السورية، وسط أنباء عن هروب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سجن جويران.

 

ومن جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق القوى الأمنية التابعة لـ الإدارة الذاتية، جميع الطرقات في مدينة الحسكة، تزامناً مع عصيان لمساجين من تنظيم داعش الإرهابي في سجن الصناعة اللمعروف باسم جويران.

كما انتشرت القوات الأمن التابعة لقوات سوريا الديموقراطية في محيط سجن جويران كامل مدينة الحسكة، وتم إبلاغ أهالي المدينة بضرورة التزامهم المنازل وعدم الخروج منها، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا التنظيم الإرهابي الهاربة من السجن في المدينة.

 

وجاء ذلك بعد أنباء عن هروب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجن، ولم يعرف حتي الآن كيف تمت عملية الهروب أو تمت بواسطة عناصر خارجية.

 

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يحاول فيها عناصر التنظيم الإرهابي الهروب من سجن جويران، حيث وقع هجوم كبير من خارج السجن في 20 يناير الماضي من قبل داعش أدي إلى مقتل 140 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.

 

كما أدي الهجوم المسلح إلى فتح أبواب السجن أمام العناصر المحتجزة، ولكن تم قتل حوالي 374 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولة الهرب، بينما تمكن  بنحو 800 عنصر إرهابي من الهروب. 

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