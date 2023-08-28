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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إدارة التسجيل بالتضامن: أصدرنا 1.5 مليون شهادة خدمات متكاملة خلال عامين.. فيديو

قال خليل محمد مدير الادارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن ، إن حملة " هنوصلك " لبطاقات الخدمات المتكاملة هدفها اثبات الاعاقة ودرجاتها ، وبموجابها يحصل الشخص من ذوي الهمم على كل الخدمات التي اتاحها القانون .

وأضاف خليل محمد ، خلال لقائه لبرنامج " ٨ الصبح "، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن البطاقات تتيح لذوي الهمم الدمج في التعليم و تقديم الخدمات الصحية ، وصرف الادوية والمكملات ، والاعفاء من الرسوم الجمركية على الاجهزة التعويضية .

وتابع ، أن كارت الخدمات المتكاملة يتيح سكن حكومي كريم ، مشيرا إلى أن الوزارة استخرجت مليون و ٥٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال عامين .

وأردف ، أن الحملة تستهدف كافة انواع الاعاقات الحركية والسمعية والذهنية ، واضطراب طيف التوحد.
 

https://fb.watch/mI2dMn7ZZU/?startTimeMs=215000&mibextid=UVffzb

التضامن الخدمات المتكاملة بطاقات الخدمات المتكاملة حملة هنوصلك فضائية دي إم سي ذوي الهم

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