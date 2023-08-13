بجميع المحافظات.. إدارة التأهيل بالتضامن توضح تفاصيل حملة «هنوصلك» لذوي القدرات الخاصة|فيديو

قال خليل محمد هليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن ، تعقيبا على إطلاق حملة " هنوصلك " لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي القدرات الخاصة ، إن الحملة تم اطلاقها بتعليمات من وزارة التضامن الاجتماعي ، وهدفها الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة في أماكنهم ، وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات الخاصة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة .

وأضاف خليل محمد خليل ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية "القناة الاولى المصرية" ، أن الحملة ستستفيد بكل الموارد التي تتمتع بها الوزارة ، من خلال مديريات التضامن الاجتماعي ، ومراكز التأهيل ، وكذالك الامكانيات المتاحة لدى الجمعيات الاهلية.

وتابع خليل محمد خليل ، أن الحملة تعمل بالتنسيق مع جميعة " صناع الحياة " و جمعية الهلال الاحمر ، وكذالك الرائدات الاجتماعيات التابعين للوزارة .

وأوضح ، أنه في إطار الحملة ستكون هناك مكاتب للتأهيل متنقلة تيسيرًا على الأشخاص من ذوي الإعاقة ، وكذلك سيكون متاح عمليات نقل لهم من أماكنهم وحتى مكاتب التأهيل .

وأشار، إلى أن العمل سيشمل كل المحافظات بكافة المكونات والشركاء ، بالإضافة للتنسيق مع المحافظين ووزير التعليم إذا لزم الأمر ، منوهًا أن الجميعات الأهلية و"الهلال الأحمر" لها دور قوي في هذه الحملة.



