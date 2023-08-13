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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بجميع المحافظات.. إدارة التأهيل بالتضامن توضح تفاصيل حملة «هنوصلك» لذوي القدرات الخاصة|فيديو

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

قال خليل محمد هليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن ، تعقيبا على إطلاق حملة " هنوصلك " لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي القدرات الخاصة ، إن الحملة تم اطلاقها بتعليمات من وزارة التضامن الاجتماعي ، وهدفها الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة في أماكنهم ، وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات الخاصة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة .

وأضاف خليل محمد خليل ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية "القناة الاولى المصرية" ، أن الحملة ستستفيد بكل الموارد التي تتمتع بها الوزارة ، من خلال مديريات التضامن الاجتماعي ، ومراكز التأهيل ، وكذالك الامكانيات المتاحة لدى الجمعيات الاهلية.

وتابع خليل محمد خليل ، أن الحملة تعمل بالتنسيق مع جميعة  " صناع الحياة " و جمعية الهلال الاحمر ، وكذالك الرائدات الاجتماعيات التابعين للوزارة .

وأوضح ، أنه في إطار الحملة ستكون هناك مكاتب للتأهيل متنقلة تيسيرًا على الأشخاص من ذوي الإعاقة ، وكذلك سيكون متاح عمليات نقل لهم من أماكنهم وحتى مكاتب التأهيل .

وأشار، إلى أن العمل سيشمل كل المحافظات بكافة المكونات والشركاء ، بالإضافة للتنسيق مع المحافظين ووزير التعليم إذا لزم الأمر ، منوهًا أن الجميعات الأهلية و"الهلال الأحمر" لها دور قوي في هذه الحملة.

 

التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية القناه الأولى المصرية برنامج صباح الخير يامصر بطاقات الخدمات المتكاملة جمعية الهلال الأحمر ذوي القدرات الخاص

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