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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثالثة خلال أغسطس.. الأردن يسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

علم الأردن
علم الأردن

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا، وذلك للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد وحماية حدودها، والتزامًا منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل أراضي البلاد".

وأضاف المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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