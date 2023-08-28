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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مستعملة

إرشادات يجب وضعها
إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مستعملة

المصريون يذهبون هذه الفترة إلى سوق السيارات المستعمل من أجل الحصول على سيارة مميزة، وبمواصفات جيدة مقارنة بسعر بيعها المناسب لجميع فئات المجتمع المصري ، ولكن هناك أمور عديدة يجب أن يتم وضعها في الاعتبار عند الذهاب لاختبار السيارة التي وقع عليها الاختيار للشراء .

 إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مستعملة

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بالإضافة إلى أنه عند عندما تقوم باختبار قيادة لسيارة مستعملة قبل شرائها, يجب أن تحدد لنفسك مجموعة من الأمور يجب أن يتم تقيمها من خلال اختبار القيادة لمعرفة ما أن كان هناك مشكلة بالسيارة إم لا .

 إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مستعملة


- ضع في اعتبارك ما يلي أثناء اختبار القيادة :

 إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مستعملة

1- جميع أضواء السيارة التحذيرية تعمل وتطفئ مرة أخري عند تشغيل السيارة ، واذا إضاءة ولم يطفى فيها شيء فيجب فحص العلامة التي ظهرة بـ تابلوه السيارة للتأكد من سلامتها .

2- التحري والكشف جيدا علي محرك السيارة وضغط الزيت وفرامل السيارة والوسائد الهوائية .

3- تجربة السيارة علي طريق مستقيم وجيد، وتجربتها أيضا بالطرق الوعرة والغير مؤهلة .

4- القيام بالتسارع بالسيارة للتأكد من أداء محركها وباقي مكونات السيارة .

5- التأكد جيدا من عمل الفرامل وأداءها .

6- الاستماع لأي ضوضاء أو اهتزازات غير عادية قد تشير إلى تلف أجزاء بالسيارة .

7-  التأكد من حمولة السيارة وهل هي مناسبة لاحتياجاتك أم لا .

8-  التحقق من أنظمة السيارة المريحة ومنها النظام الصوتي .

 

عمل الفرامل حمولة السيارة أنظمة السيارة المريحة جميع أضواء السيارة أضواء السيارة التحذيرية

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