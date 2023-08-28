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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلى رخصة أم لا .. تفاصيل

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلي رخصة أم لا

تكنولوجيات السيارات الحديثة " ذاتية القيادة " يجب أن تكون قوية ولها قواعد لا تتحمل الأخطاء ، ونرى مثالا على ذلك الطائرات التي تحلق ليلا ونهارا في الجو لا يحدث بها أي خطأ تكنلوجي ، وإذا تعرض لأي حادث يكون نتيجة تدخل العنصر البشري أثناء عمل التكنولوجيا .

 السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلي رخصة أم لا

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 السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلي رخصة أم لا

السيارات ذاتية القيادة أحدثت ثورة في مجال صناعة السيارات ولكن التجربة لم تعمم حتى، لأنه ليس من السهل أن تجعل سيارة تعمل على الطريق وتسير دون أن يكون هناك شخص يقودها، وبالتالي ليس من الضروري أن يتوافر العنصر البشري بالسيارات ذاتية القيادة لأنها تعمل بمفردها .

 السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلي رخصة أم لا

عند عمل السيارات ذاتية القيادة فـ بالتالي ليس هناك حاجة للتدخل البشري ولكن يقتصر دور العنصر البشري بالسيارات ذاتية القيادة علي المراقبة والمتابعة المستمرة لعمل النظام التكنلوجي بالسيارة ، ويحدث ذلك في الطائرات عند تشغيل نظام "آوتو بايلوت"، وبالتتابع ينطبق ذلك علي السيارات ذاتية القيادة .

- السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلي رخصة أم لا : 

 السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلي رخصة أم لا


السيارات ذاتية القيادة ستأثر بالسلب علي عدد كبير من المواطنين الذين يعملون في مهنة القيادة ، وبالتالي فإن قائد السيارات الذاتية يجب أن يحمل رخصة قيادة حتي وان لم يتدخل في القيادة علي الأقل يكون لدية المعرفة الكافية للسيطرة علي أي عطل تكنلوجي يحدث بالسيارة أثناء سيرها وعمل السائق الألي .

 السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلي رخصة أم لا


والجدير بالذكر أن السيارات ذاتية القيادة بحاجة الي رخصة للعنصر البشري الذى سيتواجد بداخلها، وذلك لأهمية السيطرة علي السيارة عند السير اذا ظهر بها أي عطل ما ، ويجب وضع إليه مناسبة وخاصة بالسيارات ذاتية القيادة مع توفير رخصة قيادة لقائدها .

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