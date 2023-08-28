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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافـظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان المنطقة اللوجستية التجارية ببركة السبع

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  الأعمال الإنشائية للمنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع، رافقه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ومحمد موسي نائب المحافظ.

 استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مراحل سير العمل بالمشروع موجها بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال وتذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة  ، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجيستية تعد نقلة حضارية ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ، ورفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع على الدولة والمواطن فضلاً عن خدمة طلاب جامعة المنوفية الأهلية .

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جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري ، مبني إداري فندقي ، نادي رياضي إجتماعي علي مساحة 13 فدان بما يعادل ( 54789 م2) ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية .

محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية المنطقة اللوجيستية المنوفية الأهلية جامعة المنوفية الأهلية

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