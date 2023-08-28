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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|خصم 3000 جنيه على أحدث وأقوى موبايل سامسونج A54.. ريلمي تطلق هاتفا جديدا فلاجشيب

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

عرض الأثنين..خصم 3000 جنيه على أحدث وأقوى موبايل سامسونج A54

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج الأحدث للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A54 بخصم يقدر ب 100 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 350 دولار أمريكي.

 

لو مرتبك عالأد..اشتري موبايل شاومي لسة نازل جديد ب 2400 جنيه

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف شاومي Poco C51 بخصم  ليصل سعره بعد الخصم إلى 6500 روبية هندية (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري).

 

خصم تاريخي لأول مرة على Apple Watch بقيمة 7000 جنيه

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع ساعة آبل الذكية Apple Watch Ultra بخصم يقدر ب 180 جنيه استرليني (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 670 جنيه إسترليني.

 

بأقل من نصف سعر iPhone..ريلمي تطلق موبايل جديد فلاجشيب 

 

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أخيرًا عن هاتف Realme GT 5 في الصين. يُعد الهاتف الذكي المتطور أحدث إصدار في تشكيلة GT الشهيرة ويتميز ببعض المواصفات والميزات القوية، لذا إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الجهاز مثل مواصفاته وتصميمه والسعر وما إلى ذلك.

 

أفضل موبايلات فلاجشيب من شاومي في 2023..بسعر أرخص من iPhone 

 

تشتهر شركة شاومي الصينية بتقديمها هواتف ذكية ذات مواصفات عالية وأسعار مناسبة، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم. وفي عام 2023، أطلقت شاومي مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة، والتي تضمنت العديد من الميزات المثيرة للاهتمام، مثل الكاميرات القوية، والشاشات الرائعة، والشحن السريع، وغيرها.

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