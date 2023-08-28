نيويورك تايمز تفجر مفاجأة عن لقاء المنقوش وكوهين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة الإيطالية روما، بين وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي تم برعاية الخارجية الإيطالية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قولها إن الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته، وأعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش.

كما ذكر المسؤول الثاني أن الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت نجلاء رئيس الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس.

ومنذ قليل، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها ليست مسؤولة عن "تسريب" هذه الاجتماع، فيما دفع نشر هذه الأخبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

من جانبها، قالت الخارجية الليبية -في بيان- إن المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة، مضيفة أن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.

وفي وقت سابق، نقلت الخارجية الإسرائيلية -في بيانها- عن وزير الخارجية إيلي كوهين قوله إنه "تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".