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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنقوش تثير الطوارئ في ليبيا.. تفاصيل جديدة في أزمة وزيرة الخارجية

تفاصيل جديدة في
تفاصيل جديدة في أزمة وزيرة الخارجية

أكد الأمن الداخلي الليبي، اليوم الإثنين، عدم سماحه لوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بالسفر.

ويأتي ذلك على خلفية إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق عقب لقاءها نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في إيطاليا.

وكشف مصدر أمني، لـ"بوابة الوسط" الليبية، اليوم الإثنين، أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، غادرت مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المصدر، أن الوزيرة غادرت المطار بمساعدة جهاز الأمن الداخلي

ومن جانبه، دعت رئاسة مجلس النواب، الأعضاء إلى جلسة طارئة تعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مساء الإثنين، لمناقشة ما وصفته بـ"الجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين".

وجاءت دعوة رئاسة مجلس النواب بعد ساعات مما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما مع كوهين قبل إسبوع.

وقد أثارت تلك الأنباء ردود فعل غاضبة، إذ طلب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في رسالة، بضرورة موافاة المجلس بتوضيح بشأن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي.

في حين طالب مجلس الدولة في بيان، بضرورة محاسبة كل القائمين على لقاء المنقوش وكوهين وإيقافهم عن ممارسة أعمالهم، معتبرا أن اللقاء "خطوة تسئ إلى نضال الشعب الليبي ووقوفه مع القضية الفسطينية باعتبارها أما لكل الليبيين".

وبدوره، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل للتحقيق معها، وذلك رغم إصدار وزارة الخارجية بيانًا أوضحت فيه أن ما حدث في روما كان «"قاء عرضيا وغير رسمي وغير معد مسبقا" في إشارة إلى لقاء المنقوش وكوهين.

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