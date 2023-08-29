سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

الزمالك .. أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن اندهاشه من سر رحيل حسن موسي من منصب رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك وتعيين عماد البناني .

تدفق المعلومات

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :" ‏في زمن تدفق المعلومات.. الجهة الإدارية عينت حسن موسى بدون أسباب تشرح معايير التعيين.. وفي غضون أسبوع الجهة الإدارية -برضه- اتخذت قرارا مغايرا بإقالة الراجل دون شرح الأسباب ثم اختارت الدكتور عماد البناني دون تفسير.. وهو الرجل الذي لاقى تعيينه غضبا جماهيريا كبيرا!!

ولمتابعة المزيد حول أخبار نادي الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي: