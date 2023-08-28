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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطيران: أول مطار مصري صديق للبيئة جاهز للتشغيل قريبا

وزير الطيران مع سفير
وزير الطيران مع سفير اليابان بالقاهرة

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، أوكا هيروشى، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران .

وتناول اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمشروعات التطوير في المطارات المصرية؛ والتي جاء من بينها متابعة آخر مستجدات مشروع مبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى  "جايكا " والذي يأتي فى ضوء خطه الدولة   لتحويل المطارات المصرية إلى "مطارات صديقة للبيئة" من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الفعال في العديد من المشروعات والتي من المخطط أن تنفذها وزارة الطيران المدنى خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مناقشة سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، حيث من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بإعادة تشغيل خطها المباشر من  مدينة القاهرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيًا.

وخلال اللقاء أكد الفريق محمد عباس حلمي على عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة على مر العصور؛ حيث أن البلدين تربطهما شراكات هامة تعود لصالح الجانبين، مشيدًا بالجهود المشتركة والتعاون الفعال في مختلف أنشطة الطيران المدنى، ومعربًا عن تقديره وثقته التامة بالإستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تطوير المطارات بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى بالتعاون المثمر مع الجانب المصرى، معربًا عن سعادته بقرب الإنتهاء من مشروع مبنى الركاب الصديق للبيئة بمطار برج العرب والذى يحظى باهتمام ودعم كبير من الجانبين، لافتًا إلى أن اليابان تحرص على  توسيع نطاق مجالات التعاون المختلفة والشراكات الاقتصادية الهامة  بشكل كبير في ضوء مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

وزير الطيران مطار برج العرب المطارات المصرية مطارات صديقة للبيئة

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