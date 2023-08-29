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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ميسي تحت القصف في أمريكا| جماهير فرنسية تهاجم اللاعب بتعصب.. وموقف محرج لزوجته في الملعب

صدى البلد

عاشت زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنتونيلا روكوزو، لحظة محرجة أثناء احتفالها بتأهل فريق إنتر ميامي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم على حساب فريق سينسيناتي.

 

لحظة الارتباك

فبعد انتهاء المباراة، قررت أنتونيلا روكوزو الانضمام إلى زوجها ليونيل ميسي على أرض الملعب لتهنئته بالتأهل. ولكن الأمور اختلطت عليها عندما رآت لاعبًا يقترب منها.

 

الواقعة المضحكة

وتوضح مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أنتونيلا وهي تسير باتجاه لاعب الفريق جوردي ألبا، الذي انضم حديثًا إلى إنتر ميامي من نادي برشلونة. 

وفي لحظة من الارتباك، كانت قريبة من احتضانه بفرح، ظنًا منها أنه زوجها ميسي. ولكنها في اللحظة الأخيرة تراجعت وأدركت أنه ليس ميسي، فسرعان ما ابتعدت قليلًا ثم عانقته بسرعة.

 

إنتر ميامي في النهائي

ونجح فريق إنتر ميامي في حجز مقعده في نهائي كأس الولايات المتحدة بعد أداء استثنائي، حيث فاز على سينسيناتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

 

دور ميسي في المباراة

وتألق ليونيل ميسي بشكل لافت خلال المباراة، حيث قام بتصنيع الهدف الأول الذي سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة 68. ولم يتوقف دوره هنا، حيث قام بصناعة الهدف الثاني في الدقيقة 97 بطريقة استثنائية، حيث وضع الكرة بوجه المرمى ليهز الشباك بسهولة.

 

 

 جماهير متعصبة
 

وقامت جماهير متعصبة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بملاحقة نجم الفريق السابق، ليونيل ميسي، الذي قرر مغادرة العاصمة الفرنسية والانتقال إلى نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع.
 

وفي تفاصيل أكثر، أفادت تقارير إعلامية بأن جماعة "ألتراس" من مشجعي باريس سان جيرمان قاموا بالسفر خصيصًا إلى مدينة ميامي، حيث قاموا بوضع لافتة تحمل عبارة "ميسي: أخيرًا تخلصنا من الفظ" بالقرب من ملعب الفريق الجديد، وذلك للتعبير عن مشاعرهم المتباينة تجاه اللاعب الأرجنتيني.
 

وخلال فترة تواجد ميسي في باريس لمدة موسمين، شهدت علاقته بجمهور الفريق توترًا، ما يتناقض مع تجربته السابقة في نادي برشلونة الإسباني، حيث كان محبوبًا من قبل جماهير الفريق الكتالوني.

النهائي المنتظر

وسؤواجه إنتر ميامي منافسه دينامو هيوستن في المباراة النهائية المقررة في 27 سبتمبر المقبل. 

وسيكون ميسي على موعد مع فرصة أخرى لحصد اللقب مع فريقه الجديد، بعد أن فاز مؤخرًا بكأس الرابطتين.

 

وتعكس هذه اللحظة المحرجة في الملعب جانبًا من حياة النجوم وأقربائهم، وتظهر أن التفاصيل الإنسانية تأخذ مكانها في أوقات الفرح والاحتفالات الرياضية.

ميسي الولايات المتحدة كرة القدم إنتر ميامي الفيديو

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