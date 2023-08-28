ورم خبيث.. أم تناشد وزارة الصحة: ابني الوحيد بيموت بسبب رجله.. فيديو

بدموع حيرة وخوف وقلق على مصير ابنها الوحيد الذي لم يتعدى عمره الـ 18 عاما، ناشدت أم من منطقة السد بـ القناطر الخيرية، محافظة القليوبية وزارة الصحة أو أي استشاري طبي ذات صيت في سرعة علاج ابنها عبد الله نبيل الذي يعاني من ورم خبيث في قدمه وتخشي أسرته انتشاره إلى باقي جسده.

“بقالي شهور بلف بابني وبيموت مني بعد كل مشوار لدكتور أو مستشفي" بهذه الجملة تستكمل والدة الشاب عبد الله نبيل حديثها في مقطع فيديو لموقع “صدى البلد” موضحة: “الحكاية بدات لما ابني عبد الله كان بيمارس شغله كصبي ميكانيكي تحت عربية، وبعدين عمود الكردان وقع على رجله عمله شرخ، قالي بعدها بقيت كويس لما ربطها برباط ضغط ثم تعب”.

ورم خبيث

وتابعت: “بعدها بفترة كشف وخد العلاج وظهر لنا إنه الورم راح، وبعدين رجع، وبعدين الدكتور قالي: روحي اعملي إشاعة أوعية دموية، وبعدين روحنا لدكتور جراحة عامة، وبعدين دكتورعظام وفضلنا في دوامة لحد بعدها بـ شهر ونص، روحت القصر العيني وبدأت في دوامة عمل إشاعات”.

وواصلت: “الدكتور قالنا روحي به القصر العيني، دا ورم، ومحتاج رنين، حجزني، ثم سحب عينة ونتيجتها بعد 17 يوم، لو ورم حميد عملية تنضيف ولو خبيث علاج كيماوي، بعدها قالولي الورم خبيث، وقالولي روحي التحاليل لمعمل وبعدها روحت مستشفي 57 وما كانش له الأولوية لأنه سنه عدى الـ 18 سنة بشوية".

واختتمت: "حاليا ابني محتاج يتعمله المسح الذري في أسرع وقت، علاجه في معهد الأورام لأنه خايفين يكون في بطنه وينتشر في كل جسده علما بأنه شخص ما عشمنا بالمساعدة في علاجه وادي عبد الله أمل، ولم نرأى منه أي نتيجة إيجابية”.

للتواصل مع الحالة مباشرة: 01005854832 // 01010320146

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