الفنان رامز أمير يكشف كيف جاءت هواية التعامل مع الطيور الجارحة

أكد الفنان رامز أمير، أنه منذ سنوات وأنا أتعامل مع الطيور الجارحة، مشيرا إلى أنه كان لدي شغف لتعلم التعامل مع هذا النوع من الطيور، وأصبح بعد ذلك هواية محببة لي.

وقال رامز أمير، خلال لقاء له لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن التعامل مع الطيور الجارحة يحتاج إلى دراسة وتعامل خاص، مؤكدا أن تربية الصقور تختلف عن أي نوع من الحيوانات.

تسير بشكل منفرد

وتابع الفنان رامز أمير، أن كل فصيلة من الطيور الجارحة له تعامل خاص، لأن الطيور الجارحة تعتبر غامضة، لأنها لا تسير في مجموعات مثل الحمام، ولكن تسير بشكل منفرد